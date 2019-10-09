中國騰訊暫停轉播NBA 訂閱用戶要求退款

（中央社北京9日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞推文挺香港引發風波，部分中國球迷要求擁有獨家網路轉播權的騰訊退還訂閱費用，這項舉措可能導致這家科技巨擘面臨財務損失。

騰訊控股7月才與NBA續約，簽下5年獨家網路轉播權。估計有5億中國球迷在騰訊平台收看NBA賽事。

然而，休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）4日推文支持香港反送中引發風波，擁有社群軟體微信（WeChat）的騰訊如今恐成為企業苦主之一。

騰訊表示，訂閱購買火箭隊特權包的會員可以重新選擇球隊或是申請退款。

騰訊體育退款已經成為網路熱搜，在微博更有超過300萬閱讀量。部分用戶聲稱，按照訂購收看套餐的不同，他們收到20元人民幣（約新台幣86元）至264元人民幣（約新台幣1140元）不等的自動退費。

騰訊拒絕就退款事宜置評。

摩瑞4日發出聲援香港的推文在中國引起軒然大波，當地贊助商也紛紛抵制NBA。

騰訊先前暫停有火箭隊參賽的NBA賽事轉播安排，在NBA總裁席佛（Adam Silver）昨天表示支持摩瑞擁有自由表達政治立場的權利後，騰訊稱將停止轉播NBA季前賽（中國賽）。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1081009