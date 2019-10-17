中國商務部：中美加緊磋商第一階段協議文本

（中央社台北17日電）外界關注中美兩國元首能否在11月亞太經合會議期間簽署第一階段經貿協議，中國商務部今天表示，目前中美雙方正在加緊磋商，爭取就協議文本取得共識，最終目標是取消全部加徵關稅。

據中國商務部官網發布，商務部發言人高峰今天下午在每週例行記者會作上述表示。

他說，近期，在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商中，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，取得了實質性進展。

高峰表示，根據初步掌握的資訊，今年以來，中國企業根據國內市場需要，按照市場化的原則，自美國進口了一定規模的農產品，主要包括：大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。

他指出，第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美農產品進口，以及美方將為此創造良好的條件，「具體的細節目前我無法透露」。

高峰重申，中方始終認為，只有在相互尊重、平等互利的基礎上，談判才會取得實質進展，才有可能達成雙方都能接受的協議。在上輪中美經貿高級別磋商中，雙方取得了實質性進展，這是兩國相向而行，照顧彼此合理關切的結果。

至於中美兩國元首能否11月在智利舉行的亞太經合會議（APEC）期間簽署協議？高峰表示，「目前中美雙方正在加緊磋商，爭取就協議文本進行落實」；中方對中美經貿磋商的立場原則和目標從來沒有發生變化。

他強調，雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅，這有利於中國，有利於美國，有利於全世界；「我們希望雙方繼續共同努力推進談判，儘早達成階段性協議，並在取消關稅問題上取得新的進展」。（編輯：林克倫/楊昇儒）1081017