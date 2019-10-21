中國出口中頻爐引憂慮 菲律賓推嚴格環保法規

（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）中國自2017年開始拆除以廢鋼為原料生產鋼胚的中頻爐、打擊劣質「地條鋼」，但不少中頻爐流向東南亞。菲律賓正推動制定比較嚴格的環保法規，盼能兼顧煉鋼和環境保護。

中頻感應電爐簡稱「中頻爐」，「地條鋼」指長度約1公尺20公分的條鋼坯，這些鋼材抗拉強度較難符合中國國家標準，常出現品質不良問題。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）今天報導，東南亞國家協會鋼鐵委員會（Asean Iron and Steel Council）2018年2月籲請東南亞各國禁止進口中頻爐。

東協鋼鐵委員會表示，儘管這類煉鋼設備在中國已被禁用，但北京當局未禁止輸出這些設備。

東協鋼鐵委員會表示，印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國等東協國家已成為「中國出口廢棄無用設備的首選之地」。

東協鋼鐵委員會在聲明中表示，委員會憂心，東協國家正成為「這些被淘汰和過時機械設備的垃圾場」。

報導說，煉鋼過程在中國主要城市導致的空氣污染已造成40萬人死亡，這是中國嚴打中頻爐和「地條鋼」主因之一。

而在菲律賓各商業區，建築物如雨後春筍般一棟棟聳立，對鋼鐵需求逐年增加。2017年，菲律賓進口價值40億美元（約新台幣1222億元）鋼鐵和鋼鐵產品；2018年，進口額增加到51億6000萬美元。

菲律賓貿易及工業部（DTI）9月發表聲明表示，正與環境暨天然資源部（DENR）推動制定比較嚴格的煉鋼環保法規，盼確保鋼鐵產品品質優良，可供安全使用。

貿易及工業部長羅培茲（Ramon Lopez）說：「我們需要現代、環保的技術，以持續生產優質產品。」

他說：「我們不要那些製造污染的二手感應爐被送到我國。」

羅培茲說，透過與環境暨天然資源部合作，貿工部可在保護環境的同時，推動在煉鋼過程運用先進技術以促進工業產能發展。（編輯：郭中翰）1081021