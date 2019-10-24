日產前董事長戈恩 促請東京地方法院駁回告訴

（中央社東京24日綜合外電報導報導）日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghosn）今天促請東京地方法院駁回對他的告訴，並指控日本檢方「普遍存在違法不當行為」。

戈恩在向東京地方法院提交的兩份法律文件中，指控檢方與日產串通，實際上把他們的調查分包給試圖罷黜戈恩的日產職員。

戈恩的辯護律師在聲明中表示：「法院文件顯示，檢察官的論據從一開始就出於政治動機且有毒，根本上有缺陷，且與證據性紀錄相互牴觸。」

獲得保釋的戈恩待在東京，等候有關4項財務不當指控的審判。他否認有任何不當行為，今天再度披露辯護主張。戈恩和他的律師堅稱，針對他的整起案件「根本上有缺陷」。

前述文件指控，日產汽車內部成立一個「秘密小組」，目的是「鼓吹對戈恩不當行為的控訴，作為罷黜他的藉口」。

這些文件將戈恩的先前主張正式化，指稱對他的指控源自日產汽車的內部不滿，因為他計畫把日產與結盟夥伴法國雷諾汽車（Renault）進行更緊密整合。

日產、雷諾及三菱汽車（Mitsubishi Motors）組成一個頂尖汽車業聯盟，但聯盟內部不時關係緊張。

戈恩的法律團隊主張，反對進一步整合的反對力量，甚至找來日本經濟產業省（METI）官員介入。針對戈恩的起訴源自檢方、經濟產業省官員及日產管理階層的違法串通。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1081024