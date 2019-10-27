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非洲豬瘟防疫 馬尼拉港查獲2貨櫃中國肉品

最新更新：2019/10/27 13:49

（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）非洲豬瘟侵襲菲律賓，呂宋島至少4個省份已淪陷，馬尼拉港近日又查獲2個貨櫃以不實名目進口中國肉品。由於中國非洲豬瘟疫情嚴重，這起案件引發菲律賓防疫疑慮。

綜合菲國媒體報導，菲律賓農業部表示，海關局日前在馬尼拉港查獲來自中國的2個冷凍貨櫃，裝有豬肉、港式點心、水餃、北京烤鴨、醃雞翅、雞排、魷魚圈、干貝等肉品。

農業部長達爾（William Dar）說，進口商謊報貨品為番茄醬和細麵，由於貨品被裝在冷凍貨櫃中，被海關人員發現實際貨物與原申報不符。

他表示，進口商是位於馬尼拉市中國城賓安杜（Binondo）的Jeniti國際貿易公司。

達爾說，遭扣押貨物總值仍待確認，動物工業局（BAI）將檢驗貨物是否帶有非洲豬瘟病毒。

截至18日，菲律賓農業部在位於北部呂宋島的黎薩省（Rizal）、布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）和新埃西哈省（Nueva Ecija）發現非洲豬瘟疫情。

黎薩省、布拉坎省和甲美地省，都與馬尼拉都會區接壤。

另外，菲律賓農業部24日表示，在明多羅島（Mindoro）港口發現一名民眾攜帶的醃肉、熱狗和其他肉品帶有非洲豬瘟病毒。這名民眾說，他在呂宋島買到這些肉品。

農業部發言人雷耶斯（Noel Reyes）說，研判事發原因是部分家庭養豬場不願豬隻被撲殺，因此將豬隻藏匿起來。

菲律賓農業部表示，受非洲豬瘟疫情衝擊，菲國養豬業每月損失10億披索（約新台幣5億9727萬元）。為防止這種對豬隻致命的疾病擴散，馬尼拉當局已撲殺逾7000頭豬。（編輯：周永捷）1081027

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