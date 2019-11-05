印度拒RCEP 避免對中國貿易逆差擴大

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度昨晚宣布拒絕參加「區域全面經濟夥伴協定」有幾項理由，包括印度政府智庫根據東協與中國簽署自由貿易協定的經驗分析，可避免印度對中國的貿易逆差更加擴大。

印度總理莫迪昨晚宣布，印度不參加「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），主要有幾個理由。

首先，印度正面臨最嚴重的經濟放緩，印度從推出廢鈔、商品與服務稅（GST）後，中小企業和農村經濟受到重創，從2018年第1季，印度連續5季國內生產毛額（GDP）成長率放緩，今年第2季的GDP成長率為6%，更是6年來成長最緩慢的一季。

印度商工部最新公布報告更顯示，印度9月的核心工業產出指數比去年同期下滑5.2%，是14年來最糟糕的一次。專家都預料印度今年第3季的GDP成長，可能比第2季還糟。

因此，如果印度加入RCEP，勢必要開放市場，將對已經嚴重放緩的經濟造成更大衝擊。

其次，印度官方智庫Niti Aayog的分析報告，更讓印度政府對於沒有完善傾銷防衛機制的RCEP感到憂慮。

今日印度（India Today）引述Niti Aayog的報告顯示，印度與世界上幾乎所有經濟強國都呈現鉅額貿易逆差，印度與其他15個RCEP參與國的貿易關係，與其中11個存在嚴重的貿易逆差，也包括中國。

中國是印度貿易赤字的最大來源，印度去年對中國的貿易逆差達近600億美元；過去10年，中國對印度的貿易順差超過7500億美元；即使中國宣稱，印度對中國的貿易逆差已削減100億美元，印度多位專家批評，在中國對許多印度產品沒有開放市場之下，仍只是杯水車薪。

因此，一旦印度加入RCEP，印度政府擔心與中國等RCEP會員國的貿易逆差將更加擴大，對印度經濟造成嚴重打擊。

此外，Niti Aayog的報告發現，印度對自由貿易協定（FTA）的利用率很低，僅5%到25%。過去10年，印度與新加坡、馬來西亞、韓國等國家簽署FTA，但印度對已簽署FTA的國家出口成長，也沒有超過印度整體的出口成長。

印度專家指出，由中國主導的RCEP，是保護中國製造業免於承受產能過剩及其他自身壓力而崩潰，把參與國家變成消化過剩產能的市場。

Niti Aayog報告以中國和東協簽署的中國與東協自由貿易協定為例說，東協6國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）2010年對中國出現530億美元的貿易順差，但2016年在中國與東協自由貿易協定簽署後，反而對中國出現540億美元的貿易逆差。

一旦簽署RCEP，印度13億人口的龐大市場將為中國企業提供自由進入的市場，在美中貿易戰壓力下，印度市場將成為中國企業的續命丹。

因此，印度要求在RCEP納入對傾銷問題的自動防衛機制，在中國無法接受下，莫迪決定印度不參加RCEP

「今日印度」一篇文章認為，這可避免印度成為「中國貿易帝國主義的垃圾場」。（編輯：陳永昌）1081105