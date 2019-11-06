叫它金地主 史丹佛大學登矽谷第一地產大戶

史丹佛大學是美國矽谷排名第一的金地主，2018年應繳稅的房地產價值為197億美元，遠高於當地其他科技公司。圖為107年1月26日的史丹佛大學校園一景。中央社記者周世惠舊金山攝 108年11月6日

（中央社記者周世惠舊金山5日專電）美國矽谷的豪宅報告顯示，最貴的「豪宅之王」價值5700多萬美元（約新台幣17.3億元），房內有14間浴室。在科技公司密布的矽谷，擁地產價值最高的「金地主」是史丹佛大學。

矽谷價值最高的豪宅坐落在洛薩托斯山丘鎮（Los Altos Hill），這座山上的房子占地16.97英畝，除了一棟主建築，另有兩棟客屋。

約718坪（2萬5545平方呎）的主建築內，最特殊的是洗手間的數量高達14間。房子內有9間臥室、一間宴會廳、兩間飯廳，及傭人房、廚房等功能性房間，另外有室內泳池、三溫暖，可停6輛車的雙車庫，還有洗車房。

第一豪宅是科技富翁、國際性投資機構「數位天空科技」（DST, Digital Sky Technologies）創辦人密納爾（Yuri Milner）的住宅，他是俄羅斯籍猶太人，臉書（Facebook）與推特（Twitter）的早期投資者。

信使新聞（The Mercury News）調查矽谷最貴的10棟豪宅，其中臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在巴羅艾托（Palo Alto）的房子榜上有名。祖克伯的豪宅整合了5間房子，占地1.73英畝，價值近2900萬美元（約合新台幣8.8億元）。

祖克伯為了保障他的居住隱私，於2013年以高於市價多倍、買下鄰居的4個房子，在缺房的矽谷，此舉引發爭議。其中一名賣方以為大賺一筆，但在換屋之後，按照加州稅法必須繳交很高的地價稅，賣方認為不公，反控告地方政府，目前在訴訟審理中。

地圖上並沒有一個地方叫做矽谷，而是在舊金山灣區以南的地方，從史丹佛大學為圓心發展出來的科技重鎮。根據史丹佛大學的校史，開發美國西部鐵路致富的史丹佛夫婦，因為15歲的兒子在歐洲傷寒突然離世，因此捐出家產，於1885年成立大學，大舉購下史丹佛校區周邊龐大的地產。

在矽谷，史丹佛大學是最有價值的地主和房東。美國公共廣播電視公司（KQED）與信使新聞等舊金山灣區多家媒體，以一年的時間聯合調查發現，史丹佛大學於2018年應繳稅的房地產價值為197億美元（約合新台幣5985.53億元），是矽谷排名第一的地產大戶。

史丹佛大學的房地產價值比谷歌、蘋果公司和英特爾3家科技公司合併起來還高，大學不只擁有校地、校舍、以史丹佛為名的購物中心，並多元投資各類房地產，包括辦公大樓、醫院及公寓住宅和一整個社區的民宅等。

史丹佛大學多元化發展與經營、財力雄厚，是大學自主財源的成功案例。但在鼓勵學術與創業之外，史丹佛大學也成為矽谷房價高漲、造成供給不足的推手之一，並壓縮與科技無關的人力。

成也科技、壞也科技，矽谷的住房問題引發急需人才的科技公司拉警報。蘋果公司（Apple Inc.）昨天宣布，投入25億美元希望緩解住房危機；上月底谷歌（Google）和臉書各自承諾捐10億美元，希望與政府合作創造可負擔的住宅。

根據美國最新的人口統計調查資料，4000萬人口的加州，於2018年有將近70萬人出走。搬離加州的人們，在美國新落腳的州別排行為德州、亞利桑那州、華盛頓州、內華達州、俄勒岡州。（編輯：馮昭）1081106