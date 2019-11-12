印度第3季經濟成長 料比第2季更加放緩

（中央社記者康世人新德里12日專電）印度經濟持續放緩，根據印度最大公營銀行印度國家銀行（SBI）今天預測，繼第2季經濟成長率僅5%的6年新低點後，第3季預料進一步放緩至4.2%。

印度國家銀行的報告認為，由於汽車銷量低，空中交通縮減，及經濟核心領域成長減速，還有對基礎建設與建築的投資縮減等因素，導致印度經濟成長於第3季進一步放緩。

此外，報告指出，印度雨季過度的降雨引發水災，及全球經濟持續放緩所造成的不利影響，都是導致第3季經濟成長進一步放緩的原因。

第3季的經濟成長一旦真如預測比第2季更加放緩，也顯示莫迪政府先前推出把企業稅稅率由30%降至22%的刺激經濟措施，尚未收效。

另一項經濟數據也顯示，印度經濟持續放緩。

印度政府公布的電力需求報告顯示，10月的電力需求和去年同期相較，下降了13.2%，是12年來單月最大降幅。

由於經濟發展需要電力驅動工業生產，經濟專家認為，電力需求下降代表印度的工業活動逐漸減少，反映了經濟放緩加劇。

不過，印度總理莫迪6月才發出豪語，他要推動印度的經濟規模在2024年達到5兆美元，成為全球第三大經濟體。

以美元作為貨幣單位來計算國內生產毛額（GDP），目前印度的經濟規模為2.8兆美元，要達成莫迪的偉大目標，印度需要在未來5年把經濟規模擴大一倍。

但以印度經濟經歷廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策接連衝擊而惡化，加上全球經濟持續放緩的大環境不利之下，以印度目前經濟放緩的態勢，要達成莫迪的目標，印度政府必須要拿出更多刺激經濟的努力。（編輯：陳永昌）1081112