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馬斯克糗大 特斯拉秀新車防撞玻璃竟當場砸裂

最新更新：2019/11/22 20:20

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉今天大張旗鼓發表新款電動皮卡車Cybertruck，卻在展示會上大出糗。車窗防撞玻璃2度在試砸時嚴重裂開，讓台上的特斯拉執行長馬斯克慌亂度過發表會。

特斯拉（Tesla）共同創辦人馬斯克（Elon Musk）在加州發表會上，大膽讓工作人員用大鐵鎚重擊這輛全電動新車。他還播放一部影片，展示Cybertruck能抵擋90手槍發射的子彈，顯示這輛皮卡車的安全程度。

然而，當馬斯克想展示這輛車號稱堅不可摧的車窗玻璃時，結果卻顯然和計畫有落差。當1名助理用1顆鋼球砸向Cybertruck玻璃，號稱防彈的玻璃立刻破裂。

此時在特斯拉設計中心（Tesla Design Center）的展示舞台上可聽到一聲咒罵聲，意外砸破玻璃的助理不安乾笑。馬斯克則說：「剛才可能有點太大力了。」

助理接著又再度嘗試，用鋼球砸向第2面車窗玻璃，結果還是一樣糟糕，玻璃應聲裂開。

這時顯然不太自在的馬斯克只說：「它沒有穿透。」在連連出糗後，馬斯克也被迫在新車2面車窗清楚可見破裂的背景下，撐完發表會全程。

馬斯克介紹時說，工業造型的Cybertruck車身採用的鋼合金，和他的太空探索科技公司（SpaceX）所研發火箭計劃使用的材料相同。且這款車能在約3秒內由靜止加速到時速100公里。

馬斯克還公布，入門款Cybertruck起售價3萬9900美元（約新台幣122萬元），續航力400公里。豪華版售價則訂在6萬9900美元（約新台幣213萬元），續航力達800公里。

特斯拉尚未宣布Cybertruck上市日期。但分析師表示，這款電動車最快可能要到2021年底前才有辦法推出。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1081122

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