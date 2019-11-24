車窗破無礙買氣 特斯拉電動皮卡車訂單近15萬輛

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，21日晚間亮相的電動皮卡車Cybertruck訂單迄今已直逼15萬輛。

路透社引述馬斯克推文說：「目前訂單達14萬6000輛，42%選擇雙馬達，41%三馬達，17%單馬達。」他另外補充說，這個訂單數字是在無廣告或付費宣傳下達成。

Cybertruck 21日在加州洛杉磯備受注目的新車發表會上發生「防撞玻璃」破裂的糗事，而這款電動皮卡車整體造型引發的疑慮，隔天也反映在華爾街上。

洛杉磯新車發表會上車窗碎裂插曲經網路直播後，#電動皮卡車（#cybertruck）瞬間成為推特熱門字。

雖有華爾街分析師欣賞這場發表會，卻也有人憂心車體造型太過前衛恐缺乏廣泛吸引力。

鐵灰色、稜角分明有如裝甲車的Cybertruck，價格從3萬9900美元（約新台幣122.8萬元）起跳，特斯拉預計2021年底開始生產。

美聯社報導，買家下訂單時要先吐出100美元（約新台幣3000元），但特斯拉說這筆費用百分百可退款。

美國皮卡車市場是全球最有利可圖的汽車部門之一，目前市占率最高的分別是福特汽車（Ford Motor Co）、通用汽車（General Motors Co）和飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles NV）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1081124