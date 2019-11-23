美國制裁下 華為最大零部件採購地變日本

（中央社台北23日電）在美國政府對華為採取出口管制的背景下，華為積極尋求與日本企業合作，預計2019年日本將取代美國，成為華為最大的零部件採購地。

日經中文網報導，華為技術有限公司董事長梁華21日在東京召開記者會表示，預計2019年從日本企業採購的零部件金額將比2018年增加5成，達1.1兆日元（約101億美元）。預計2020年的採購額還將超過2019年。

報導稱，2018年，華為從美國採購的金額為110億美元，居世界之首，不過當前已呈減少趨勢。2019年日本成為華為最大零部件採購地已成定局。

華為主要往來的日企包括索尼、京瓷和村田製作所等日本大型電子零部件和材料廠商。

今年5月，美國商務部把華為及其68家關聯企業列入了「實體清單」，若無美國政府允許，美企將不能販售科技給它們。

報導說，雖然部分美國半導體企業如英特爾和美光科技等，作為例外被允許與華為交易，但華為仍須確保新的採購對象以及不可替代的零部件要自主生產。

美國商務部的制裁措施規定，海外產品若有25%以上包含美國公司的零部件和軟體，則此海外產品也將成為禁運對象。

不過報導指出，大部分日本企業認為不會違反這規則，仍繼續與華為交易。對於華為來說，日本企業的重要性進一步增加。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1081123