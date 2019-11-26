2020全球十大最佳航空評選 紐航拔頭籌長榮第8

（中央社雪梨25日綜合外電報導）國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com公布2020年全球最佳航空公司評選結果，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）拔得頭籌，台灣長榮航空也雀屏中選，名列第8。

美國有線電視新聞網（CNN）報導， 以沙灘、令人嘆為觀止的冰川和壯麗山脈聞名於世的紐西蘭，如今也成了航空業翹楚。

AirlineRatings.com將「卓越航空獎」（Airline Excellence Awards）頒給航空界的佼佼者，表彰擁有一流貴賓室、最優質頭等艙和引人入勝機上娛樂的航空公司。

這個知名航空評鑑網站以7位資深編輯結合國際產業與政府安全審計資料，加上機齡、旅客評價、投資評級、員工關係、產品服務內容和盈利能力等12項審核條件，評選出2020年度最佳航空公司（Airline of the Year for 2020），而紐航在客機性能、飛行創新、安全紀錄、環保意識和員工服務等方面均表現優異，傲視群雄。

紐航從去年勇奪第一的新加坡航空（Singapore Airlines）手中搶回冠軍寶座，第6度贏得這項殊榮。

Airline Ratings總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）告訴CNN，紐航的機齡有助鞏固這家航空公司的環保意識地位。

他說：「過去10年，這家航空公司的燃油消耗和碳排放量減少近22%，優於業界平均水準。」

排名第2的新航也抱走「最佳頭等艙」（Best First Class）一獎。

澳洲航空（Qantas）在排行榜中名列第4，同時拿下「最佳國內航空服務」（Best Domestic Service）和「最佳貴賓室」（Best Lounges）等獎項。

而在長途航線的評比中，達美航空（Delta Air Lines）獲得美國地區最佳長途航空公司，德國漢莎航空（Lufthansa）獲選歐洲地區最優長途航空公司，而阿聯酋航空（Emirates）和國泰航空（Cathay Pacific Airways）分別成為中東/非洲和亞太地區表現最亮眼的長途航空公司。

廉價航空方面，捷藍航空（JetBlue）、威茲航空（Wizz Air）、阿拉伯航空（Air Arabia）和亞洲航空/全亞洲航空（Air Asia/Air Asia X）分別是表現最佳的美國、歐洲、中東/非洲和亞太航空公司。

AirlineRatings.com評選2020年10大航空公司依序為紐西蘭航空、新加坡航空、全日空（All Nippon Airways）、澳洲航空、國泰航空、阿聯酋航空、維珍航空（Virgin Atlantic）、長榮航空、卡達航空（Qatar Airways）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1081126