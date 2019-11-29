阿根廷爆麻疹疫情 3個月內病例劇增

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯29日專電）阿根廷爆發近20年來最嚴重麻疹疫情，已有61起確定病例，政府除呼籲加強疫苗接種，並認為疫情爆發與國際因素有關，由於全球麻疹疫情升溫，阿根廷鄰國委內瑞拉和巴西疫情嚴峻。

根據阿根廷國家衛生部報告，今年至目前為止，阿根廷已有61起麻疹確定病例，多數感染者為一歲以下兒童，其中54起病例是9月起爆發。麻疹在阿根廷自2000年原已絕跡，2016年還曾獲泛美衛生組織（PAHO）認證已消滅麻疹疫情。

阿根廷衛生和社會發展部官員柏戈斯（Miriam Burgos）否認有疫苗短缺問題，並表示9月傳出的疫情僅限於布宜諾斯艾利斯地區。政府已購買100萬劑疫苗，提供民眾至各地衛生中心免費施打。

柏戈斯說，許多民眾缺乏對麻疹的警覺性，不認為麻疹是嚴重疾病。他警告，麻疹無特殊的治療方法，可能引發耳聾及肺炎等併發症甚至導致死亡。除了6個月嬰兒至一歲孩童應接種疫苗，4歲以下孩童也應施打第2劑加強。

麻疹是高度傳染及可能致命的疾病，由被感染的兒童或成人的鼻子和喉嚨的病毒引起，可透過空氣中飛沫傳染。柏戈斯說，阿根廷傳出20年來重大麻疹疫情，與國際因素有關，由於全球麻疹疫情升溫，阿根廷鄰國委內瑞拉和巴西疫情嚴重。

根據世界衛生組織報告，全球目前有44萬起麻疹病例。委內瑞拉和巴西都陸續傳出疫情延燒，美國今年也爆發1200多起病例。

柏戈斯也提醒，要赴巴西旅遊的民眾，必須先施打麻疹及黃熱病兩種疫苗（編輯：陳惠珍）1081129