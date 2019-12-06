中國蒙牛海外擴張 收購澳洲奶粉廠Bellamy's

澳洲有機嬰幼兒奶粉廠Bellamy's股東6日同意中國蒙牛集團每股13.25澳幣的收購報價，意味著中澳最大乳製品行業收購案成交。（圖取自Bellamy's公司網頁bellamysorganic.com.au）

（中央社台北6日電）在澳洲朝野的一片批評聲浪下，澳洲有機嬰幼兒奶粉廠Bellamy's股東6日同意中國蒙牛集團每股13.25澳幣的收購報價。這意味著，中澳最大乳製品行業收購案成交。

界面新聞報導，蒙牛乳業9月16日宣布，以總對價不超過14.6億澳幣（新台幣約310億元）的代價收購Bellamy's的全部股份。

公開資料顯示，Bellamy's於2004年在澳洲塔斯馬尼亞州成立，為新生兒、學步期幼兒和幼童提供一系列有機食品和配方奶粉，產品涵蓋從嬰兒到幼兒所需的30多種產品。

Bellamy's在當地時間5日的股東大會之前提交的代理投票顯示，98.92%的投票接受蒙牛公司報價，已經提交的投票占總票數的73.7%。

這筆收購意味著蒙牛對奶粉，特別是有機奶粉和有機嬰童食品市場的加碼，並推進蒙牛向本土市場以外擴張的計畫。

這項投資案雖然通過澳洲聯邦政府所屬的外國投資審查局（Foreign Investment Review Board）審查，但在澳洲輿論掀起波瀾。

塔斯馬尼亞州的獨立參議員蘭比（Jacqui Lambie）先前接受費爾法克斯媒體（Fairfax Media）訪問時表示，澳洲有數以百萬計的民眾，目前十分關注中國共產黨可能接管澳洲的問題。

左派陣營的綠黨參議員惠斯．威爾森（Peter Whish-Wilson）10月15日曾在參議院提出緊急發言，指塔斯馬尼亞州的乳品產業，不應該為了中國商人的利益而被出賣。

香港經濟日報先前報導，Bellamy's是澳洲第4大嬰兒配方奶粉生產商。蒙牛計畫以60%手頭現金和40%銀行融資支付對Bellamy's的收購案。（編輯：陳家倫/林克倫）1081206