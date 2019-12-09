報告：氣候政策趨嚴 若干產業價值恐大幅縮水

（中央社倫敦9日綜合外電報導）投資者團體「責任投資原則」在報告中警告，到2025年，較嚴格的政府氣候法規恐使若干行業的公司價值縮水多達2.3兆美元，受影響廠商包括化石燃料生產、農業和汽車製造業者。

路透社報導，隨著各國爭相履行義務，以達成2015年巴黎氣候協定限制全球暖化的目標，未來幾年可望加速落實相關法規，降低碳排放。

聯合國支持的「責任投資原則」（Principles of Responsible Investing, PRI）發布報告說，任何突然的政策轉變都可能嚴重破壞當前的投資策略。這個團體代表的投資者管理86兆美元資產。

「責任投資原則」執行長雷諾茲（Fiona Reynolds）說：「隨著氣候變遷事實的發展，社會壓力與日俱增，低碳解決方案變得愈來愈便宜，各國政府不大可能在未被迫早日採取有力行動的情況下，放任各界忽視氣溫節節高升。」

「這對資產和整個系統構成了巨大威脅。」

報告說，首當其衝的是化石燃料行業，可能損失當前價值的1/3。化石燃料約占全球溫室氣體排放量的2/3。

根據報告，燃煤公司價值可能暴跌高達44%，全球規模最大的石油和天然氣公司則可能失去多達31%現有市占率。這份報告預測石油需求將在2027年前後達到巔峰。

分析顯示，在最極端的情況下，諸如iShares MSCI ACWI ETF等指數型基金的價值可能損失多達4.5%或2.3兆美元。

然而，這樣的轉變也可能催生贏家。

報告說，大力投資電動車的汽車製造商和推動低碳電力的電力公司，公司價值可能增加一倍以上。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1081209