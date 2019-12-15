阿根廷提高大豆小麥出口關稅 引發農民不滿

（中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導）阿根廷新政府今天下令加徵大豆、小麥和玉米等農產品出口關稅，以提高稅收，避免即將到期的龐大主權債務違約，此舉對這個穀物出口大國的農民造成影響，引發不滿。

中間偏左的貝隆主義式保護主義派總統艾柏托（Alberto Fernandez）頒布法令，將大豆、大豆油（soyoil）、豆粕（soymeal）出口關稅，由原來的25%左右，提高至30%；玉米和小麥的關稅，則從原來的7%左右，上調至12%。

新政府也將牛肉出口關稅，從7%提高至9%。

在政府面臨大約1000億美元債務重整談判之際，已苦於高融資成本、高通膨和乾旱影響收成的阿根廷農民，早預期利潤會受到某種程度的增稅影響。

政府頒布的法令上寫著：「由於公共融資即將面臨嚴峻處境，因此必須採取緊急措施，利用新的資源，滿足至少部分的預算支出。」

政府處理穀物出口登記註冊的辦公室16日將關閉，屆時新關稅將到位。

阿根廷是世界第三大玉米和大豆出口國，也是全球最大豆粕飼料供應國。

阿根廷農民對於政府以下達命令的方式，加徵出口關稅，感到十分失望，因為艾柏托選前承諾會與農民合作發展新政策。

阿根廷農業協會（Argentine Agrarian Association）會長艾契篤內（Carlos Achetone）說：「這種讓我們得知政府政策改變的方式，其實傳達一項訊息。我們的農民打電話來，語帶明顯不滿。」

阿根廷有龐大的債務即將於2020年到期，並且必須達到嚴格的財政目標，這是國際貨幣基金（IMF）2018年和前總統馬克里（Mauricio Macri）達成570億美元備用貸款條件的一部分。

艾柏托表示，阿根廷和IMF簽訂的協議必須重談修改。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081215