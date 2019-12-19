BMW與戴姆勒共享汽車事業 將撤出北美聚焦歐洲

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）德國BMW集團與戴姆勒集團（Daimler）今天表示，計劃退出北美共享汽車市場，同時刪減歐洲服務城市的數量，轉而聚焦經營其餘歐洲城市。

路透社報導，兩家德國車商合資的共享汽車公司SHARE NOW暨旗下服務Car2Go，以全球交通市場波動劇烈和北美經營成本為由，將於2020年2月29日撤出美加。

SHARE NOW將停止在蒙特婁（Montreal）、紐約（New York）、西雅圖（Seattle）、華盛頓特區（Washington, D.C.）與溫哥華（Vancouver）的相關業務。

SHARE NOW也說將停止在義大利佛羅倫斯（Florence）、英國倫敦（London）與比利時布魯塞爾（Brussels）等3座歐洲城市營運，轉而聚焦「我們和股東都認為最有獲利成長與交通創新潛力的其餘歐洲城市」。

SHARE NOW在宣布退出倫敦市場時說，公司另一旗下服務DriveNow 2014年12月在倫敦起家，卻必須面臨無法說服夠多人使用服務的殘酷現實。

SHARE NOW的措施是交通服務市場大環境面臨財務困境的最新跡象，也讓認為共享汽車有助減少碳汙染和塞車的人感到挫折。2016年一份報告發現，在美國，街道上每多出一台Car2Go，平均可減少7至11台自用車。

Car2Go在北美有100萬會員，全球會員人數達300萬人。

這項服務允許消費者以分鐘計價方式租車。使用者可把車停在市區街道或是設有收費碼表的地方，但毋須繳納停車費。但Car2Go已面臨優步（Uber）、Lyft等叫車服務公司與電動機車的嚴峻競爭。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081219