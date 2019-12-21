北韓科技貿易訊息入口網站開通

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）北韓國家科學技術委員會近日開通科技貿易訊息入口網站「自強力」，旨在構建比較和驗證北韓優良技術產品的品質、先進性和競爭力的平台，推動技術貿易發展。

南韓聯合新聞通訊社今天引述北韓官媒中央通信社（KCNA）19日的消息，就北韓網站「自強力」作出前述報導。

報導指出，「自強力」是技術產品開發單位、機關、企業、居民等需求方在國家電腦網路上，銷售和提供技術產品、科技成果資料的電子業務系統。

韓聯社今天從「自強力」中發現，首頁刊登「關於太空放射線毀損地球觀測衛星評估體系」的文章。下面設有技術產品展廳、成果資料展廳、競標場、學習空間、產品運輸服務、技術產品審議等欄目。

報導指出，加入網站的單位可減少在新技術和產品開發、生產所耗費的精力、材料、資金和時間，並提高效率。能積極挖掘所需人才推動生產和技術發展，並提高社會各界對新技術、新產品開發的關注，吸引投資。

分析指出，當前金正恩政權擺脫中央集權社會主義經濟系統，大量吸收市場經濟因素，同時根據各地方自力更生的經濟發展方向，整頓完善經濟社會體系。

報導引述負責營運「自強力」的牡丹峰技術貿易公司代表說，加入網站的單位和個人數量正在快速增加。（編輯：馮昭）1081221