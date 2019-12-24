波音新CEO 止血737 MAX危機只是第一步

（中央社紐約23日綜合外電報導）波音今天宣布將由董事長凱爾洪轉任執行長。儘管美企生涯輝煌，但他是財務管理和企業策略背景出身，並非這一行本業的工程學和安全政策，有分析人士質疑他可能只是過渡期領袖。

凱爾洪（David Calhoun）在維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）讀會計畢業後，1981年加入奇異公司（General Electric）審計團隊，後來平步青雲，當過副董事長，以及監督飛機發動機、鐵路等業務部門GE Infrastructure的執行長（CEO）。

凱爾洪2006年離開奇異，領導VNU Group，也就是後來的尼爾森控股公司（Nielsen Holdings），尼爾森2011年上市。凱爾洪2014年1月到私募基金巨擘黑石集團（Blackstone Group）任職，聚焦提升公司持股價值。他2017年接受彭博採訪時說，他偏好讓領導團隊「進攻而非防守」。

● 重攻輕守的經營策略

凱爾洪自2009年起即出任波音公司（Boeing）董事，今年10月任職非執行董事長。波音今天宣布，董事會已任命他為CEO，接替米倫伯格（Dennis Muilenburg），自明年1月13日生效。

前大陸航空公司（Continental Airlines Inc.）CEO卡爾納（Lawrence Kellner）則成為波音新董事長。卡爾納說，凱爾洪「在業界經驗豐富，工作成績可見領導實力堅強，他懂得我們必須對抗種種挑戰」。

法新社報導，波音發言人表示，凱爾洪今天大多時間忙著與政府官員、國會議員、各大航空公司CEO、供應商及投資人聯繫溝通。62歲的凱爾洪在新聞稿中說：「我對波音和737 MAX機型的未來深具信心。我很榮幸能領導這家大公司，以及15萬名努力工作創造航空業未來的盡職員工。」

波音因737 MAX機型連續空難事件陷入危機，公司力圖重振聲譽。波音日前宣布，將自明年1月起暫停生產737 MAX。部分人士分析，凱爾洪未來能否持續帶領波音走過低潮期，仍是問號。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）前主席霍爾（Jim Hall）表示，波音這波人事改組是正面發展，還稱米倫伯格「早該」走人。不過霍爾也表示，目前不清楚凱爾洪是否會做很久，還說「如果他要做長期，我會認為，選擇某位更懂航空業、具備實戰經驗的人，或許才會是好選擇」。

● 業內研判 凱爾洪僅是過渡CEO

美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）的艾波拉費（Richard Aboulafia）也說，凱爾洪「似乎對於短期穩定是好的人選」，但若是長期，「我不確定這是對的舉動。凱爾洪是私募股權背景出身，而且昔日是在傑克．威爾許（Jack Welch）時代的奇異。其實波音早就有很多那樣背景的人才」。

路透社報導，數月來外界一直揣測米倫伯格會被開除，波音拖到今天才換掉米倫伯格，部分專家認為波音忽略危機溝通劇本一些「眉角」。達特茅斯（Dartmouth）塔克商學院（Tuck School of Business）教授阿真提（Paul Argenti）說：「大家希望有來自外部的人帶進新觀點挽救大局。」

英國廣播公司（BBC）報導，737 MAX客機空難家屬樂見米倫伯格下台，但對波音換上一位在董事會很久的人當CEO，讓人對於波音履行改革承諾產生疑慮。有罹難者家屬說，波音應該大刀闊斧推動公司治理改革，而「凱爾洪不是對的人選」。

● 難關重重 止血737 MAX危機只是基本

美國財經媒體指出，凱爾洪此際接手波音，馬上要解決的就是737 MAX停飛、停產的燙手山芋，以及為此與美國聯邦航空總署（FAA）鬧僵的關係，而這些還只是第一步。

除了737 MAX系列外，波音還有KC-46加油機因品質而出現生產、交付延宕問題；777X 客機壓力測試時機身破裂，耽擱研發時程；還有一大警訊是歷經空前的15年成長後，波音客機的銷售趨緩，且因目前737 MAX危機而流失到空中巴士的單通道客機訂單市場，能否在MAX 系列復飛後奪回仍是未知數。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081224。