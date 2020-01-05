東京豐洲市場新春第一鮪 1億9320萬日圓標出

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本東京豐洲市場今天上午進行新春第一場鮪魚競標活動，拍賣最高價是來自青森大間港捕撈上岸的黑鮪魚，一尾1億9320萬日圓（約新台幣5318萬元），是歷年來第2高價紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，豐洲市場（東京都江東區）今天清晨進行令和時代首場新年競標。在鮪魚批發市場，可看到許多鮪魚排列著。批發業者代表致詞說，希望今年競標場上能看到鮪魚豐收，生意興隆的情況。

上午5時許，鮪魚競標作業開始，叫價聲此起彼落，許多大黑鮪陸續被標下。最貴的一尾是來自青森縣大間港捕撈上岸、重量達276公斤的黑鮪魚，由總社位於築地的壽司連鎖店「壽司三昧」公司社長木村清以1億9320萬日圓標得（每公斤70萬日圓），價格僅次於去年最高標價。

木村表示，這是令和時代第一場競標，能標下最大尾的黑鮪魚感到很高興，雖然價格有點貴，但希望能提供顧客最上等的鮪魚，歡迎大家到他經營的壽司店吃美味鮪魚。

去年新年第一鮪也是來自青森縣大間港，一尾278公斤黑鮪以3億3360萬日圓標出（每公斤120萬日圓），同樣是由木村清得手。

原本位於東京都中央區的築地市場於2018年10月遷移到豐洲市場，今天是豐洲市場第2度舉行新春競標。（編輯：王永志）1090105