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防武漢新型肺炎 美發旅遊警示泰加強檢疫

最新更新：2020/01/16 10:47

（中央社東京16日綜合外電報導）日本今天證實出現第一起新型中國冠狀病毒肺炎病例。武漢不明肺炎疫情已奪一命，美國國務院發出旅遊警示，泰國也在機場強化檢疫工作，以因應農曆新年可能入境的大批中國遊客。

美國國務院援引美國疾病管制暨預防中心（CDC）「監視級別1級警報」（Watch Level 1 Alert）發布健康警示更新，敦促前往中國武漢地區的公民避免接觸動物、動物市場和畜產品，並提出一系列預防措施。

農曆春節假期將至，預計將有80萬名中國旅客赴泰國度假，泰國衛生當局說，他們已開始加強監控抵達機場的旅客。

路透社報導，日本厚生勞動省今天表示，一名30多歲來自神奈川縣的男子，驗出對新型中國冠狀病毒肺炎呈陽性反應。

厚生勞動省說，這名男子曾到過中國武漢市。武漢市爆發一波肺炎疫情，據信是由新型冠狀病毒引起。

共同社報導，日本厚生勞動省表示，這名30多歲男子是中國籍。他本月6日從武漢市回到日本，10日住院，15日康復後出院。

世界衛生組織（WHO）表示，這種新型病毒可能擴散，並對全球各地的醫院發出警告。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1090116

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