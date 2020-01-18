武漢肺炎全球防疫戰 專家估實際病例恐破1700人

中國武漢華南海鮮市場一帶2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，至今已知有2人感染死亡，病原體初判為新型冠狀病毒。（美聯社）

（中央社倫敦17日綜合外電報導）科學家表示，感染武漢不明肺炎病毒人數，恐怕已達1700多例，遠高於正式通報的人數。世界各國紛紛加強防疫。

經化驗確診罹患這種新型病毒的中國境內病例目前有45例，但英國廣播公司（BBC）和法新社今天報導，英國專家估計實際數字恐破1700例。

武漢華南海鮮市場一帶上個月起爆發不明原因肺炎疫情，至今已知有2人感染死亡，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

●英醫學專家宣稱 武漢實際病例高達1723例

倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析醫學研究會中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）科學家表示，他們估計武漢市當地截至本月12日止「共計有1723起病例」。

研究人員以武漢機場國際航班交通數據為基礎，採用目前中國以外地區通報的病例數字，來推斷武漢市可能染病的人數。

報告主筆之一佛格森教授（Professor Neil Ferguson）告訴英國廣播公司：「就武漢已經輸出3名病例到其他國家來看，意謂當地病例數可能比已通報的還要多更多。」 佛格森表示自己比一週前更加擔心，不過他也說「現在危言聳聽又太早了」。

他補充表示，「民眾現在應該更認真思考病毒大規模人傳人的可能性」，還對病毒以動物為主要傳染途徑的說法予以駁斥，表示「不太可能如此」。

全球傳染病分析醫學研究會中心提供包括英國政府和WHO等全球各大醫療組織建議，具有相當的權威性。

●台灣4疑似病例 武漢肺炎初篩陰性

疾管署副署長莊人祥17日表示，台灣目前已有4人被通報，均在檢驗中，但其中有3人流感快篩成陽性，且2019新型冠狀病毒初篩是陰性。另有一例流感是陰性，4例還會持續檢驗。

疾管署自去年12月31日起持續加強疫情監測與邊境管制措施，針對武漢直航入境班機登機檢疫。疾管署籲請民眾如自武漢返國14天內請務必留意身體狀況，必要時戴口罩速就醫。

●中國確診病例45例 民眾質疑官方隱瞞數據

截至目前，武漢當地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治癒出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

農曆春節即將到來，中國春運龐大的人潮往返讓民眾擔憂將加速疫情擴散。不少人在網上發文質疑「只出國不出省，是個愛國病毒」、「病毒都傳染到泰國和日本去了，大陸上卻不傳染沒事了，這病毒是愛國者還是侵略者？」

武漢當地網友近日表示，他的父親9日出現發燒症狀，轉診到武漢同濟醫院治療，進到醫院後發現全是發燒患者，「人多到躺在走廊的地上」，醫療資源明顯不足。

●美國備戰武漢肺炎 3大機場加強檢疫

美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日宣布，將派員進駐舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場，針對來自武漢的航班進行篩檢，檢測旅客是否存在發燒、咳嗽和呼吸困難等武漢肺炎相關症狀。

CDC官員賽隆（Martin Cetron）表示，將針對來自武漢的旅客檢測體溫，若出現發燒等相關症狀，將進一步篩檢。出現病狀的病患也會在預先設置的指定設施中接受檢測。

賽隆指出，每年從武漢抵達美國的旅客約6萬到6萬5000人。隨著農曆春節即將到來，他預計未來數週可能會有5000名來自武漢的旅客抵達美國。

●越南傳出2疑似病例 1人隔離治療中

2名來自武漢的旅客14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現有發燒和疲勞等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，其中一人判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，隨後獲准入境，但仍需在入住旅館接受觀察。

在另一名疑似病患沒有退燒的情況下，機場傳染疾病監控系統已啟動強制隔離程序，將這名成人送往峴港醫院隔離治療，採樣送檢。

●泰國2例確診 4大機場加強監控

泰國目前傳出2例武漢肺炎確診病例，公共衛生部已經針對蘇凡納布（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueng）、清邁（Chiang Mai）和普吉（Phuket）這4座每天都有來自武漢例行航班的機場，以及有來自武漢包機的所有機場加強監控。

●日本確診1例 成田機場強化防疫工作

日本證實出現第一起武漢肺炎的病例，這名居住在日本的中國籍男性患者到過武漢。作為日本首都圈唯一一座跟武漢市有定期航班往來的成田機場，為因應即將到來的農曆春節大批中國觀光客，持續強化邊境防疫工作。

南韓疾病管理本部指出，對於訪問武漢後14天內出現發燒和咳嗽等呼吸系統疾病的患者，將迅速劃分病例並著手檢測，各地方政府也將組建特別小組，啟動春節假期應急防疫工作狀態，7個一級行政區22日起將進行泛冠狀病毒檢測。

●新加坡5疑似病例 樟宜機場加強檢疫

新加坡17日新增2名曾前往武漢的肺炎患者，已送醫隔離作為預防措施，疑似病例共來到5人。新加坡衛生部（MOH）警告：「很有可能會出現更多需要調查的疑似病例。」

樟宜機場已針對來自武漢的班機加強檢疫措施，疑似感染的旅客將送醫接受進一步評估。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090118