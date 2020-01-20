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越南峴港疑似武漢肺炎病例 檢驗陰性陸客返國

最新更新：2020/01/20 11:59

（中央社河內20日專電）越南中部峴港國際機場14日首度發現「武漢肺炎」疑似病例，立即隔離觀察。醫療人員將這名來自武漢市的中國籍旅客採樣送檢，對新型冠狀病毒檢驗結果呈陰性，他已獲准出院返國。

來自武漢的2名中國旅客14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現有發燒和疲勞等症狀，醫療人員立即將他們隔離觀察與治療。

其中4歲的孩童病患經隔離觀察一小時後退燒，判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，隨後獲准入境，但仍需在入住旅館接受觀察。另一名疑似病患是23歲的成人，由於他沒退燒，機場傳染疾病監控系統啟動強制隔離程序，將他送往峴港醫院隔離治療，採樣送檢。

「前鋒報」網站今天報導，越南衛生部疾病預防局19日表示，這2名疑似患者都已退燒，確診沒有肺部相關疾病，且對新型冠狀病毒檢驗呈陰性，因此獲准出院並回國。

疾病預防局表示，截至19日為止，越南境內未發現新型冠狀病毒感染病例。

越南政府要求衛生部依照世界衛生組織（WHO）建議制定因應武漢肺炎疫情的方案，加強各口岸入境旅客體溫檢測等防疫工作，備妥藥物、醫療設備與人員，加強宣導工作，呼籲民眾對疫情提高警覺。

武漢不明原因肺炎2019年12月底爆發，世界衛生組織13日將病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。世界衛生組織14日表示，2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延

武漢肺炎疫情近日持續延燒，武漢市衛生健康委員會今天凌晨發布肺炎通報狀況，18日及19日兩天共新增病例136例、新增1死。

截至19日晚間，武漢市累計感染新型冠狀病毒肺炎病例198例、已痊癒出院25例、死亡3例；目前在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。北京及深圳目前共出現3病例。（編輯：郭中翰）1090120

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