在菲台籍6歲男童 排除感染武漢肺炎

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）駐菲代表處今天表示，一名台籍6歲男童24日來到菲律賓，因出現感冒症狀及體力不支哭鬧導致呼吸困難而送醫，院方已確認男童未感染武漢肺炎，男童症狀已好轉出院。

菲律賓媒體25日報導，這名男童出現包括呼吸困難在內的呼吸道疾病症狀。由於男童可能曾接觸武漢旅客，被送到位於公主港市（Puerto Princesa）的巴拉旺醫院（Ospital ng Palawan）隔離治療。

中華民國駐菲律賓代表處獲報後，昨晚得知男童狀況好轉出院，並於今天上午聯繫到男童父親。

駐菲代表處轉述男童父親說，他們一家人24日抵達巴拉旺，男童在出發前出現感冒症狀，又因為旅途勞累，體力不支哭鬧導致呼吸困難。

駐菲代表處表示，男童父親說，他們向醫護人員說明男童沒到過中國武漢，也不曾接觸武漢人，但院方考量抵菲班機上可能有武漢人，因此轉送公立的巴拉旺醫院進一步檢驗。

當地媒體「巴拉旺新聞」（Palawan News）報導，巴拉旺醫院醫務長席普里阿諾（Audie Cipriano）昨晚表示，男童只是「細菌」感染，其他症狀也與2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）不符，確認未感染武漢肺炎。

駐菲代表處表示，男童經休息已恢復體力，預計與家人於28日回台。（編輯：馮昭）1090126