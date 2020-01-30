撤離武漢肺炎疫區 加拿大備好包機接160人

（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大官員今天表示，有鑑於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，渥太華當局已備好專機載運上看160名加國公民撤離中國。

外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）告訴媒體，可能需要數天時間來取得許可，讓飛機得以在疫情核心湖北省武漢市內部或附近降落。

沈潘表示，中國境內「有160名加拿大僑民提出領事協助的要求」。他說：「我們已經備好飛機撤離希望返國的僑民。下一步是與中國接洽外交與後勤事宜。」

有約250名加拿大籍民眾向政府通報他們人在中國，但並非所有人都希望撤離。

至於有無加拿大公民在中國染病，沈潘說他目前無法回答這個問題。

加拿大昨天宣布境內頭3起確診或推定武漢肺炎病例，其中2例是剛從武漢返回加拿大的多倫多夫妻，另1例是同樣造訪過疫區的卑詩省40多歲男性。

加拿大已更新旅遊警示，從先前的建議公民避免前往湖北省，升級至若非必要應避免前往中國。

加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）表示，當局仍在擬定因應返國旅客的標準程序。

加拿大航空公司（Air Canada）今天援引政府建議，宣布暫時中止直飛中國北京及上海的航班，表定最後航班是30日自北京和上海起飛的班機。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1090130