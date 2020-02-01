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防範武漢肺炎 澳航紐航停飛中國航班

最新更新：2020/02/01 16:35

（中央社香港1日綜合外電報導）因應對武漢肺炎疫情祭出的旅遊管制，澳洲航空今天表示，將從9日開始停飛雪梨往返北京及上海直航班機至3月29日。紐西蘭航空也表示在相同時間停飛奧克蘭往返上海航班。

澳洲航空（Qantas Airways）在聲明中說，雪梨往返北京及雪梨往返上海的直航班機，將在2月9日至3月29日這段期間停飛。紐西蘭航空（Air New Zealand）也說，同段時間奧克蘭往返上海的航線也會暫停。

澳航說，澳洲飛香港的班機不會受影響，還警告說可能會重新審視2月9日的停飛日期，並依顧客需求提前。澳航說：「入境管制為服務中國大陸航線工作人員的排班，帶來重大的後勤挑戰，所以需要暫時停飛這些航班。」

紐航營運完整性及標準長摩根（David Morgan）表示，由於旅遊管制跟未來兩個月預訂量下滑，因此做出這個決定。

因為新型冠狀病毒，這兩家航空公司跟進美國、英國、法國、德國等航空公司決定，取消或大幅減少飛往中國大陸的班機。

根據旅行及資訊分析公司Cirium，自從新型冠狀病毒疫情在中國爆發後，有將近1萬個航班停飛。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090201

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