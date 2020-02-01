菲律賓將自湖北撤僑 呂宋島軍事基地擬作隔離區

（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）武漢肺炎延燒，菲律賓預定從中國湖北撤僑。菲律賓國防部長羅倫沙納今天說，菲國衛生官員看中呂宋島兩處軍事基地，預計將規劃為檢疫隔離區，安置返國的海外移工。

綜合菲國媒體報導，羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，菲律賓衛生部官員這兩天已視察位於馬尼拉灣的卡瓦約島（Caballo）海軍站和呂宋島中部麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營內的勒戒所。

湖北省約有300名菲國僑民。菲律賓外交部昨天發布公告表示，下週將從武漢市和湖北省其他地區撤出第一批僑民，請僑民於2月3日前聯繫位於上海的菲律賓駐中國總領事館。

羅倫沙納說，包機是當局規劃的撤僑方式之一。

西非國家賴比瑞亞2014年11月爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，當時擔任聯合國維和部隊成員的130多名菲律賓士兵自賴比瑞亞返菲後，卡瓦約島海軍站曾作為他們的檢疫隔離區。

麥格塞塞堡勒戒所建於2016年底，目的是安置馬尼拉當局「掃毒戰」查獲的毒品成癮者，可容納1萬人。不過，由於毒品成癮者後來多數被安置在社區勒戒中心，這個勒戒所大部分空間閒置。

另外，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天下令無限期禁止來自湖北省的中國公民入境。菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，由於中國各省2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例數攀升，衛生部建議擴大中國旅客來菲禁令。

杜明戈表示，若中國其他省分武漢肺炎病例達100人，可能被納入來菲禁令；若僅有2、3個病例，應不會禁止他們前來。

宿霧太平洋航空今天上午宣布，因應武漢肺炎疫情，明天起到3月29日，全面停飛菲律賓往來中國航班，菲律賓往來香港、澳門班機也將減班。

菲律賓於1月30日宣布確診首例新型冠狀病毒案例，目前31名病患疑似感染新型冠狀病毒。（編輯：林憬屏）1090201