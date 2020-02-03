武漢肺炎延燒 澳洲撤僑243人送聖誕島隔離檢疫

（中央社雪梨／墨爾本3日綜合外電報導）俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒現已奪走361條人命，澳洲外交部長潘恩表示，政府今天包機撤僑，從中國武漢疫區撤離了243名公民和永久居民，送聖誕島隔離檢疫。

這243人會被隔離在澳洲西北外海偏遠島嶼聖誕島的拘留中心。這座澳洲負責營運的中心過去用於拘留尋求庇護者。

潘恩（Marise Payne）在坎培拉告訴記者：「我們優先處理較無抵抗力且遭隔離的澳洲人，因此這架飛機上的澳洲人有86人在16歲以下，5人不到兩歲。」

澳洲航空公司（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，會對所有乘客與機組員發放口罩和乾洗手液，飛行途中，除了機艙門旁人員，其他機組員都會待在機艙上層。此外，飛機還配備醫療級空氣清淨機，可去除99%的微粒，包括病毒。

他說：「比在餐廳、在辦公室安全且乾淨許多。」

這架澳航班機原訂昨天深夜飛離武漢，但因中國要替搭機者量體溫而有所耽擱。班機飛抵西澳洲（Western Australia）一座空軍基地後，澳洲政府會再將乘客載往距澳洲本土1500公里的印度洋聖誕島（Christmas Island）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1090203