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澳洲央行維持利率不變 估野火危機影響短暫

最新更新：2020/02/04 14:58

（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲中央銀行今天決定，將維持現行利率0.75%不變。儘管在致命野火危機與中國武漢肺炎疫情威脅下，澳洲經濟料將受挫，央行仍決定將利率維持在史上最低水準。

澳洲央行「澳洲儲備銀行」（The Reserve Bank of Australia）去年10月將借貸成本利率降至0.75%，希望延續29年未曾出現衰退的經濟榮景。

澳洲央行今天也排除外界對澳洲森林野火衝擊經濟的疑慮，央行總裁洛威（Philip Lowe）說，野火只會對國內經濟成長造成「短暫影響」。

洛威說，維持利率不變的兩項主要因素是，就業數據略有改善，以及房地產市場前瞻表現上揚。澳洲去年12月失業率降至5.1%。

澳洲央行對2020年澳洲經濟成長預測也維持在2.75%不變，2021年預估將成長約3%。

洛威表示，2020年全球經濟成長預期會更強勁，即便中國爆發俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，加上美中貿易緊張陰影未除。

洛威指出，美中貿易磨擦是全球經濟不穩定的源頭。

不過許多分析師相信，澳洲利率可能會在未來幾個月進一步下調。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090204

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