日本新增11名武漢肺炎病例 確診人數34例

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本今天新增11例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）確診病例，累計確診人數達34例。其中10名確診病例是豪華郵輪鑽石公主號乘客與員工。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣政府今天傍晚宣布，住中國湖北省武漢市的一名40多歲男性上個月造訪千葉，今天被確定是新型冠狀病毒感染肺炎確診。這名男性是昨天被確診是新型冠狀病毒患者、一名30多歲外國籍女性的丈夫，他們一起到日本觀光。

今天新增的武漢肺炎確診病例，有10例是搭乘約3700人的豪華郵輪鑽石公主號。這艘遊輪上個月所搭載的乘客當中有一名80多歲男性回到香港，被檢查出確定感染新型冠狀病毒，郵輪2月3日晚間返抵日本橫濱港未能靠岸，停泊在碼頭外。

今天上午，船上有10名被檢查出是武漢肺炎確診患者，其中包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國籍乘客及1名菲律賓籍船員。是這一波武漢肺炎疫情發生後，日本首起群聚感染的案例。

乘客及船務員共有56個國家及地區的人士，乘客2666人當中，有1281人是日本人。檢疫官採了273人的檢體，其中120人出現發燒及咳嗽等症狀，另外有153人在航程中跟感染的香港男性有頻繁接觸。

截至目前為止，共有31人的檢查結果出爐，其中10人呈現武漢肺炎陽性反應。273人的檢查要全數完成，可能還需要幾天的時間。

日本讀賣新聞報導，奈良縣政府4日召開記者會，說明約一週前被認定是武漢肺炎確診的觀光巴士60多歲男性司機的現況。住院中的這名司機病情漸漸好轉，在奈良縣內與他有較近距離接觸的有17人，目前也沒發病的情況。

奈良縣醫療政策局長鶴田真也表示，這名巴士司機目前住在醫院負壓病房，起初有脫水症狀，所以接受點滴注射，目前已退燒，咳嗽等的症狀也見改善，但何時能出院，還無法確定。

奈良縣政府對於與這名司機有較近距離接觸的17人，每天實施2次體溫檢查，確認是否有發燒等的異常情況，其中5人為期兩週的潛伏期已過。奈良縣政府對這17人實施健康觀察的作業到8日為止。（編輯：高照芬）1090205