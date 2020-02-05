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憂心武漢肺炎疫情 馬來西亞撤回駐中港台官員
首頁 / 國際

出席新加坡國際會議 至少3人感染武漢肺炎

最新更新：2020/02/05 21:38

（中央社首爾/新加坡5日綜合外電報導）新加坡一間高檔飯店一月中旬舉行國際商務會議，卻讓來自南韓與馬來西亞的3名與會男子感染2019新型冠狀病毒，這是各國衛生當局所擔心的中國境外人傳人病例。

路透社報導，馬來西亞當局表示，首名感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的國民是一名41歲男子，他曾於一月中旬到新加坡出席一場國際商務會議，其中包括來自中國的出席人士。

韓國疾病管理本部證實，南韓也有2名男子出席這場新加坡會議而確診感染，其中一名38歲男性跟同事在會議期間曾接觸染病的馬國男子，因此感染了武漢肺炎。

南韓「中央日報」報導，會議期間這兩人曾與其他的南韓代表一同用餐。

另一名36歲南韓男子也出席這場國際會議而感染武漢肺炎，他從昨天開始自我隔離。

新加坡衛生部昨天指出，感染病毒的馬國男子與中國籍人士，參加新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Hotel）舉辦的商務會議，衛生部正在確認其他接觸者的狀況。新加坡君悅酒店位於繁華的烏節路商業區上。

相關單位仍未說明這場會議的性質，也沒有說明究竟有什麼產業代表受邀出席。

新加坡君悅酒店發言人證實，這名馬國男子一月中旬曾在酒店住了一週。

這位發言人還說，新加坡衛生部「沒有告知這個人是何時何地且如何被感染的詳細資訊」，並說酒店已經過徹底清潔。

目前新加坡累計通報了24起武漢肺炎確診病例，其中有部分是境內傳染。

雖然新加坡當局強調，並沒有證據顯示當地出現廣泛社區傳染的情況，不過昨天仍宣布了新的預防措施，例如暫停學校等地的大型集會。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090205

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