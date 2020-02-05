日本再添武漢肺炎確診病例 第35例京都境內感染

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本厚生勞動省今晚宣布，京都市一名20多歲男性是2019新型冠狀病毒肺炎的確診病例，使確診病例增至35例。京都市政府說，這名男士是中國籍，這14天內並未去過中國。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，新的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例是住在京都府的一名20多歲男性，有發燒、咳嗽症狀。他1月25日休息，沒去工作，2月4日接受檢查，今天確診感染武漢肺炎。這名男性目前已沒發燒症狀，咳嗽症狀也已見改善。

厚生勞動省表示，這名男性出現病症前的兩週，並沒去過中國，但他說在工作上有接待來自中國的觀光客，一天約接待300人，其中有包含來自中國湖北省的觀光客。

京都市府今晚召開記者會表示，這名男性是中國籍，是一家店鋪的員工，主要是處理因應中國來的觀光客。

京都市府人員說，這名男性工作的店鋪員工共約30人，目前還沒傳出有其他人出現症狀。其中，與這名男性有比較近距離接觸者，是上個月25至28日曾照顧他的一名友人，此人至今並未出現發燒或呼吸不順症狀。

日本今天新增12例2019新型冠狀病毒確診病例，其中10名確診病例是豪華郵輪鑽石公主號乘客與員工，累計確診人數達35例。（編輯：高照芬）1090205