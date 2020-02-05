南韓首例治癒病例 武漢肺炎確診患者出院

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）韓國國立中央醫療院今天表示，第二例感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診患者已治癒，並於今天下午出院，這是韓國首例治癒病例。

南韓聯合新聞通訊社報導，這名痊癒出院的確診患者為55歲的韓國男子，之前在武漢工作，1月22日晚經武漢轉上海抵達首爾金浦機場，24日確診感染後，被送往國立中央醫療院接受隔離治療，13天後康復出院。

韓國國立中央醫療院感染內科專科醫師陳凡植（音譯）表示，該名患者住院時只有咽喉痛症狀，但在退燒藥停藥後，發燒至攝氏38度，院方自其住院第3天起使用口服抗愛滋病毒藥物，投藥第3天起胸部X光檢查，顯示肺部出現好轉，住院第7天起咳嗽等臨床症狀消失。

陳凡植醫師說，這名患者之後在呼吸道檢查中連續6次未檢出病毒，其他檢查結果也呈陰性，因此由臨床專家組成的中央臨床工作組和疾病管理本部協商後，決定讓其出院。

韓國國立中央醫療院表示，治癒患者已無傳播新型冠狀病毒的風險，將在出院10天後到國立中央醫療院就診，繼續跟蹤調查是否會出現併發症等情況。

另外，仁川醫療院也在考慮對韓國第一例確診病患（35歲中國籍女性）解除隔離。院方表示，該患者1日和2日的檢測結果均呈陰性，3日起臨床症狀完全消失。若3日和4日的檢測結果均呈陰性，預計將在6日解除隔離。（編輯：高照芬）1090205