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馬來西亞武漢肺炎確診14例 首傳本土感染例

最新更新：2020/02/06 20:05

（中央社吉隆坡6日綜合外電報導）馬來西亞衛生部今天表示，上個月赴新加坡參加會議的41歲馬來西亞男子確診感染2019新型冠狀病毒，他的妹妹檢驗結果呈陽性，這是馬來西亞境內已知的首起人傳人感染病例。

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）在聲明中表示，確診男子1月23日返鄉過農曆新年，與這名40歲馬來西亞女性有直接接觸。

祖基菲里阿邁德說，這名女子沒有中國旅遊史，2月1日開始出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）症狀，男子的其他家族成員檢驗結果則呈陰性。

祖基菲里阿邁德說：「這是馬來西亞第一個本土人傳人病例。」

確診男子於1月中旬參與在新加坡君悅酒店舉行的會議，包括這名馬來西亞男子在內，至少有3名出席會議人員確診感染武漢肺炎，引發世界衛生組織（WHO）展開調查。

馬來西亞衛生部先前表示，出席新加坡會議的中國籍人士來自中國各地，其中1人來自武漢。

祖基菲里阿邁德也證實，來自武漢的一名遊客感染新型冠狀病毒，使得目前馬來西亞累計14起確診病例，包括10名中國籍患者，以及4名馬來西亞患者，其中2人是本週從武漢撤回的僑民。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1090206

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