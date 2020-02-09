土耳其自武漢撤僑滿一週 無人出現感染症狀

（中央社記者何宏儒安卡拉9日專電）土耳其自中國武漢撤僑包機返國屆滿一週，撤離的所有人員都沒有出現感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的症狀。截至目前，土耳其境內沒有武漢肺炎確診病例。

土耳其撤僑包機從武漢載回32名土耳其、6名亞塞拜然、3名喬治亞、1名阿爾巴尼亞公民，於1日晚間抵達安卡拉，之後包括執行任務人員在內，機上所有人都送往一家沒有收治其他病患的醫院隔離14天。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，相關人員完成第一週隔離，監控疫情的醫學團隊今天上午進入每一個單人隔離病房進行檢測，結果所有人員體溫正常，沒有人出現異常症狀。

據衛生部規定，被隔離人員每天都要量體溫3次，並由醫生訪視，也會採集血液和組織樣本送實驗室化驗。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，截至目前檢驗結果都是陰性。

被隔離人員不准與他人直接接觸，只能透過電話交談。醫學團隊成員穿著防護衣、戴口罩和護目鏡進入隔離病房，被隔離人員也必須戴口罩。

遭到隔離人員坦承，離開武漢之前很擔心自己遭到感染，有人就連返回安卡拉的前幾天都緊張不安。衛生部計劃進行更多檢測，以確保遭到隔離的這些人當中沒有帶原者。

報導說，截至目前土耳其境內沒有2019新型冠狀病毒確診病例。（編輯：郭中翰）1090209