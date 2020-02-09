武漢肺炎 巴西撤僑專機返國啟動隔離檢疫

（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西2架撤僑專機7日從中國湖北省武漢市起飛，今天上午抵達安納波里斯（Anapolis）空軍基地，所有撤回的巴西僑民、醫療團隊和機組人員都將在基地接受18天的隔離檢疫。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，2架Embraer-190改裝的空軍VC-2巴西總統備用專機5日飛往中國武漢，將住在當地的34名巴西僑民撤回。

撤僑任務包括飛行時間共歷時95小時，2架專機7日飛離武漢，回程經中國烏魯木齊、波蘭華沙、西班牙拉斯帕馬斯（Las Palmas）和巴西東北部佛塔雷沙（Fortaleza），今天上午6時許降落在首都巴西利亞西南方約150公里的安納波里斯空軍基地。

巴西空軍自武漢撤離的34名僑民包括23名巴西人，4名巴西人的中國配偶和7名年齡2至12歲的兒童。國防部表示，所有人的健康情況良好，無感染新型冠狀病毒症狀。

參與撤僑任務的14名醫師、8名機組人員和2名記者，也將由衛生部評估健康情況後接受隔離檢疫。

巴西政府也批准6名外國人搭便機離開武漢，但1名印度人因護照問題未上飛機，另外4名波蘭人和1名中國人在波蘭下機。

安納波里斯空軍基地交通旅館已做好隔離檢疫措施，每個人將使用單獨房間，子女可選擇與父母同住。

軍方將每天供應6餐，提供遊戲間、玩具間、圖書館、網路、電視、宗教服務、心理和教育支援等。醫療團隊亦將每天對所有人的健康情況進行3次檢測。

接受隔離檢疫者如果18天後健康情況正常，無感染新型冠狀病毒症狀，即可離開基地，各自返家。

根據衛生部最新報告，巴西目前沒有2019新型冠狀病毒確診病例，但有8名疑似病例，南大河州（Rio Grande do Sul）3例，聖保羅州2例，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、里約熱內盧州和聖卡塔里納州（Santa Catarina）各1例。（編輯：郭中翰）1090209