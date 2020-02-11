世銀：不供貸款 中國有錢抗疫

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）中國受武漢肺炎疫情衝擊，從外送服務公司到智慧手機製造商都在設法籌錢度難關。世界銀行總裁馬爾帕斯今天說，世銀正在以技術支援中國，但不會對中國提供新融資。

馬爾帕斯（David Malpass）告訴路透社，世界銀行（World Bank）與世界衛生組織（WHO）正在設法協助中國，包括就過去疫情危機處理提出建言，但並不打算提供任何財務援助，因為中國本身擁有充裕資源。

他表示「中國自己有龐大國際儲備」，世銀此時不考慮給中國新的貸款。

中國官方報告，1月外匯存底有3.115兆美元。

銀行業消息人士告訴路透社，目前中國境內有300多家企業，從外送服務到智慧手機製造商，都為了因應疫情衝擊尋找紓困貸款，總額逾82億美元。

至於這次俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情對中國或世界經濟成長的衝擊，馬爾帕斯今天並不提供評估數字，他表示目前言之過早。

他說：「很明顯地，疫情將減緩2020年上半年的經濟成長，而隨著相關因應機制以及調整，疫情有何長期影響仍有待觀察。中國才過完農曆新年，我們還要評估。」

馬爾帕斯於去年4月接掌世銀，先前為川普政府財政官員，自2017年任職美國財政部，他一直批評世界銀行不斷提供低利貸款給中國。

他表示，身為世界第2大經濟體的中國太有錢了，無須此類援助，而中國還藉著一帶一路基礎建設計畫，讓部分國家背債。

馬爾帕斯曾要求世銀，應提供更多資源給非洲、亞洲和拉丁美洲一些較貧窮的國家。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090211