武漢肺炎疫情蔓延 蝙蝠餐在印尼仍熱賣

（中央社印尼萬鴉老11日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情蔓延，儘管研究顯示，起自中國的新型冠狀病毒源頭可能是蝙蝠，不過在印尼部分地區，蝙蝠餐仍暢銷熱賣。

整隻蝙蝠含頭翅全下鍋，佐咖哩烹煮的「燉蝙蝠」（Paniki），是印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）米納哈薩（Minahasa）當地民眾趨之若鶩的傳統菜餚。

小販鐵布倫（Stenly Timbuleng）在北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado）以南的托莫洪（Tomohon）擺攤賣燉蝙蝠。他說：「新型冠狀病毒的疫情不影響生意，而且…持續熱賣完售。」

鐵布倫平均每天可賣50至60隻蝙蝠，逢節慶可熱賣高達600隻。

曾出版6本食譜的印尼美食達人旺索（William W. Wongso）表示：「當地民眾喜歡吃蝙蝠補充蛋白質，特別是在北蘇拉威西省，而我最喜歡吃蝙蝠的翅膀。」

據信2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）源自湖北省武漢市一座違法販賣野生動物的市場，公衛專家認為，蝙蝠體內的病毒，可能是經由其他中間宿主傳給人類。

截至目前為止，中國已有超過4萬2700起新型冠狀病毒確診病例，超過1000人感染後不治。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1090211