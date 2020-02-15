兩週隔離無症狀 印尼撤回人員未檢驗獲准回家

兩週前自武漢搭撤僑專機返國的印尼民眾15日獲准回家，家人在哈里姆柏達那庫蘇馬機場殷切等待。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月15日

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）兩週前自武漢搭撤僑專機返國隔離觀察的286人今天獲准回家，由於沒有任何人出現武漢肺炎症狀，印尼並未檢驗他們是否感染。官員指出，他們都很健康，衛生部也提供醫師證明。

中國爆發武漢肺炎後，印尼政府在2月2日接回滯留湖北省的238名僑胞。他們與5名前往處理撤僑的外交官員以及43名撤僑小組、機組人員共286人在廖內群島（Riau Islands）的納土納縣（Natuna）軍事基地隔離觀察兩週。

印尼官員日前表示，因隔離者健康良好，且檢驗費用昂貴，並未對他們採集檢體送驗。但由於中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的最長潛伏期可達24天，印尼政府的做法是否適當也引起討論。

隔離民眾今天下午搭軍方專機抵達雅加達機場，已陸續回家。世界衛生組織（WHO）駐印尼代表巴拉尼塔蘭（Navaratnasamy Paranietharan）以及印尼衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）也向媒體說明處理狀況。

巴拉尼塔蘭回覆中央社提問時指出，WHO認為潛伏期是12.5天，保險起見以14天計算，今天是第15天，其中沒有任何一個人出現任何的症狀，因此不需要擔心，「我看不出有任何要對他們做檢驗的理由」，「他們就和你、我一樣健康」。

巴拉尼塔蘭說，在他們隔離安置期間，印尼政府做了很好的安排，讓隔離者每天定期運動或從事其他活動，身心都很健康。

普蘭多說，隔離者的健康狀況良好，衛生部也提供每個人一份醫師證明，他們的家人或地方政府代表已經將他們接回家，社區民眾不用擔心會被傳染。

前來哈里姆柏達那庫蘇馬機場接兒子的母親黛薇（Dewi）說，兒子在隔離期間，她每天都透過視訊和兒子聯絡，兒子說，每天有兩次量體溫等身體檢查，且全天24小時都戴口罩，她很高興終於可以把兒子接回家。（編輯：王永志）1090215

自武漢撤僑的印尼民眾因健康良好，沒有檢驗是否感染武漢病毒即結束隔離。世界衛生組織駐印尼代表巴拉尼塔蘭指出，沒有任何人出現任何症狀，沒有檢驗的理由。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月15日

印尼衛生部長普蘭多（中）說，隔離者的健康狀況良好，衛生部也提供每個人一份醫師證明，希望民眾不用擔心。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月15日