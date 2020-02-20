鑽石公主號台人留日治療 謝長廷：繼續關心協助

（中央社台北20日電）鑽石公主號遊輪解除隔離，6至8名台灣旅客將於下午1時至2時左右下船。已抵達橫濱準備迎接國人的駐日代表謝長廷表示，要留在日本治療的確診國人內心壓力很大，代表處會繼續關心協助。

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。鑽石公主號船上原有22名台籍乘客及2名台籍遊輪員工，目前共有5人確診送醫。其中5名台籍乘客昨天下午已下船，由駐日代表處接往飯店，預計21日搭乘台灣包機返台。

駐日代表處表示，今天會有6至8名船上台灣旅客於下午1時至2時左右下船，將在衛福部疾病管制署人員指揮下接往事先安排好的飯店休息。謝長廷和副代表蔡明耀抵達橫濱碼頭，準備迎接國人下船。

謝長廷在臉書PO文表示，他現在已經在侯船室，今天希望至少能接回7人。

他說，昨天深夜，一位80多歲的先生line他說：「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」。

謝長廷說，這名老先生5天前就檢測，一直等不到通知，擔心是確診感染。從line的文字中可以感受到老先生興奮跟快樂的心情，謝長廷當然隨喜，但也想到還不能回去的人的感受。

他提到，一位確診的W女士在醫院，一直渴望能夠驗出陰性結果趕上這班包機，但每次通知都令她哀傷。一位J先生的太太確診陽性，但並沒有任何症狀，他幾近哀求希望包機能把她載走。

謝長廷說：「我們知道這跟中央防疫中心的指示不合，所以只能婉拒，這種壓力對她們的健康當然很不利，所以必須耐心的安慰鼓勵，也適時把他們的意見反映，希望有助她們的健康，即便可能會有些反彈意見，也算幫忙她們分攤壓力。」

對於需要留在日本治療的國人，謝長廷強調：「未來這些留在日本治療的人也是我們駐外使館要關心的對象。」（編輯：周永捷）1090220