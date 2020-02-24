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雪巴人再攻聖母峰 盼5天內登頂創冬季攀登新猷

最新更新：2020/02/24 16:32

（中央社加德滿都24日綜合外電報導）一支由4名雪巴人（Sherpa）組成的登山隊今天出發，試圖創下僅僅5天內攀上聖母峰（Mount Everest）的冬季登頂紀錄。

上次冬季成功登頂是在1993年，由一支日本團隊達成壯舉。

8度登上聖母峰的登山隊長扎西．拉卡帕（Tashi Lakpa Sherpa）告訴記者：「冬季快速攀登旅程前所未有，所以我們想要創下新紀錄。」

今年34歲的扎西．拉卡帕，這次將不會使用氧氣瓶。迄今只有一名尼泊爾登山家在沒有氧氣瓶的情況下於冬季登上聖母峰，時間必須遠溯到1987年12月。

扎西．拉卡帕將與3名登山家一起攻頂，包括帕桑．努爾布（Pasang Nurbu Sherpa）、明恩．特姆巴（Ming Temba Sherpa）和哈隆．多奇（Halung Dorchi Sherpa），他們都至少有兩次聖母峰登頂經驗。

扎西．拉卡帕指出：「我了解這座山…我們完全做好準備，而且我們已適應。最大的準備工作，就是適應環境，才能把登山風險降到最低。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1090224

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