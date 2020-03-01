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美華盛頓州首起死亡病例 州內至少新增2確診

最新更新：2020/03/01 06:32

（中央社記者周世惠舊金山29日專電）美國今天通報第一起新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）死亡案例，死者來自華盛頓州，而州內一家長期看護中心有兩人確診，大約50人出現症狀。

美國境內第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的死亡案例發生在華盛頓州。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）發表聲明表示：「今天是一個哀傷的日子，我們得知一位華盛頓州的居民死於2019新型冠狀病毒，我們與其親友感同身受，會持續努力，希望有一天沒有人因為這個病毒而死亡。」

而醫院的聲明提到，這位病人就醫入院時已經有嚴重呼吸問題，且檢驗呈陽性反應，該病例來自華盛頓州人口最多的金恩郡（King County），郡政府所在地為西雅圖。

西雅圖時報網站今天中午更新，官員表示，另外在柯克蘭（Kirkland）當地一家長期看護中心，有2位確診，一位70歲左右的婦人病情嚴重，而另一位40歲的員工狀況穩定；該看護中心有108位住民和180位員工，其中至少有52人出現症狀。

而昨天晚上，華盛頓州先通報州內有兩名初步檢驗確診病例，包括金恩郡（King County）一名曾至南韓旅遊的婦女，和一名來自史挪合米許郡（Snohomish County）、感染源未知的高中生。華盛頓州表示，這兩例仍須美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認。（編輯：劉學源）1090301

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