武漢肺炎疫情不止 中東多國持續新增確診病例

（中央社杜拜1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續在中東地區蔓延，巴林衛生部今天通報境內新增6起武漢肺炎確診病例，全國累計確診數來到47例。同時伊拉克、黎巴嫩等中東國家也不斷增加病例。

路透社報導，這6例患者分別是5名巴林公民和1名沙烏地阿拉伯國民，他們是從伊朗啟程並轉機抵達巴林。

伊拉克衛生部今天指出，境內通報新增6起武漢肺炎病例，全國累計確診數達到19例。

伊拉克衛生部還提到，這6起新增病例中，2名患者位於首都巴格達（Baghdad），另外4人則在蘇雷馬尼亞（Sulaimaniya），他們最近都從伊朗返回伊拉克。

黎巴嫩衛生部今天也宣布新增3起武漢肺炎病例，3人全是從伊朗返回黎巴嫩後才確診，使得全國累計確診數來到10例。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情已經擴散至全球60多個國家，除了巴林、伊拉克、黎巴嫩，中東地區的伊朗、科威特、阿拉伯聯合大公國、以色列、阿曼及卡達等國也都出現確診病例。

中東各國疫情以伊朗最為慘重，伊朗政府今天稍早宣布，國內確診病例數已達978例，其中54例不治，死亡人數在全球僅次中國（2870）。（譯者：陳彥鈞）1090302