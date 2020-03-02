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武漢肺炎澳洲首現人傳人感染 雪梨一日兩起

最新更新：2020/03/02 17:11

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在全球擴散，澳洲今天首次傳出人傳人感染個案，雪梨一日有兩起。

澳洲廣播公司（ABC）報導，新南威爾斯州首府雪梨傳出兩起人傳人感染個案。其中一名感染者，是來自雪梨西區、現年53歲的醫護人員，他最近3個月未曾出國旅行，尚未查出他是如何感染。

另一感染個案，是現年41歲女性，她的43歲哥哥，稍早從伊朗返回澳洲，隨後在29日被確診。報導提到，她近期並未前往伊朗，但與哥哥曾有近距離接觸。

新南威爾斯州衛生局長哈札德（Brad Hazzard）表示，當地連續傳出兩起人傳人個案，情況「特別引人關注」。

哈札德建議，民眾應該停止與人握手，在與人親吻時，更要先了解存在的風險。

新南威爾斯州首席醫官項特（Kerry Chant）指出，有醫護人員受感染的消息，反映出可能有其他受感染案例並未被察覺到。

新南威爾斯州目前共有9名確診個案。

西澳州首府伯斯1日傳出澳洲首起武漢肺炎患者死亡個案。死者為78歲男子，稍早於鑽石公主號郵輪接受隔離，但在返回澳洲後病發身亡。（編輯：陳永昌）1090302

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