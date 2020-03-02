武漢肺炎發燒 伊朗中東非洲疫情一次掌握

（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，伊朗確診案例今天新增523起至1501例，死亡累計達66人，並又有一名伊朗高官死於武漢肺炎。伊拉克新增2例確診，累計21例；埃及新增1例確診，是境內第2起。

伊朗副衛生部長萊希今天在國營電視台上宣布，境內已有66人因感染2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）死亡，確診案例增至1501起。

路透社報導，萊希（Alireza Raisi）表示：「我們掌握的最新確切數字為新增523起感染與12起死亡案例。所以到目前為止，總計感染人數為1501人、66人死亡。」

●伊朗又一高官死於武漢肺炎

伊朗國營電台今天報導，伊朗最高領袖哈米尼的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪因武漢肺炎病逝，成為繼伊朗前駐教廷大使後，又一位伊朗高官死於武漢肺炎。

伊朗國營電台表示，米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）罹患武漢肺炎後，已於首都德黑蘭的一所醫院病逝，享壽71歲。「權宜委員會」（Expediency Council）是伊朗政府重要裁決機構，並提供伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）諮詢。

包括伊朗副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）和衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高官，先前也已相繼確診。

●專家估伊朗實況恐比官方數字嚴峻

武漢肺炎蔓延全球，官方數據顯示，伊朗死亡病例僅次於中國，為全球第2多，且可能演變成區域性傳染。國際專家對伊朗疫情規模持懷疑態度，認為實際情況恐比官方所述嚴重許多。

6名加拿大流行病學家使用數學模型估計，伊朗境內約有1萬8000多起病例。這項未經同儕審查的估算將源自伊朗的其他國家病例也納入其中。

研究共同執筆人、多倫多大學（University of Toronto）傳染病專家波哥（Isaac Bogoch）說：「當一個國家的疫情蔓延到其他地區時，這個國家的感染負擔恐怕是相當沉重。」

●伊拉克新增2例確診

伊拉克衛生部今天表示，國內確診感染武漢肺炎病例新增2例，兩人最近都曾造訪伊朗，目前為止累計病例達21例。

伊拉克衛生部發表聲明表示，這兩起新增病例都是在巴格達，兩人近期皆從伊朗返國。

●埃及新增武漢肺炎病例

埃及當局今天通報境內出現第2起武漢肺炎確診案例。根據當局與世界衛生組織（WHO）的聯合聲明，新增案例是外國人，出現「輕微症狀」，目前已被隔離。

法新社報導，這份聲明並指出，接觸過患者的其他人也在接受篩檢。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090302