口罩商不堪負荷停產 韓國政府擬提高收購價

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國牙科口罩製造商eDENT因不堪政府要求提高產量及收購價過低等因素宣布停產，韓國政府表示，除持續為製造商提供各項增產所需協助，也規劃視狀況提高口罩收購價格。

為因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情帶來的口罩供應問題，韓國政府與國內131家口罩製造商中的125家業者簽訂契約，要求業者提供產量的80%作為公賣防疫用口罩，統一以每片1500韓元（約新台幣40元）售價，經由藥局、郵局及農協窗口販售。

不過，韓聯社報導，每日約能提供一萬片產量的牙科口罩製造商eDENT今天在官方網站上表示，由於並非使用單價較低的中國製濾網，在政府僅負擔50%成本、又要求提高10倍的產量下，實在無法負擔增加成本，只得宣布停產。

對此，韓國政府透過新聞稿表示，會與業者充分溝通，協商出不會造成業者損失的適當價格。

韓國政府也表示，非常感謝業者積極協助與犧牲，政府除將持續協助業者提高生產能力，也規劃根據假日、夜間加班等狀況，調高收購價格。

為因應國內需求，韓國政府已下令禁止口罩出口，並將收購占比從5成提高至8成，總統文在寅今天參訪製造商工廠時也再次呼籲業者盡量提高產量，並重申若之後需求減少，政府將負起責任收購剩餘口罩。（譯者：廖禹揚/核稿：高照芬）1090306