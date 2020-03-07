義大利抗疫大動員 退休醫護醫學生都入列

（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）義大利武漢肺炎疫情持續升高，義國政府昨天再通過新命令，緊急從各地徵調2萬名醫護人士，並動員退休醫護、剛畢業的醫學生投入抗疫。

義大利2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診案例7日上午達到4680例，有197起死亡案例。

義媒「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，為了因應疫情嚴重地區出現醫護短缺的狀況，義國政府下令徵集全國各地醫療機構5萬名專科醫生、10萬名護士、5萬名衛生工作人員加入抗疫。

此外，義國政府也開放以其他方式增加醫療人力，包括短期雇用任務型專家，延長特殊專科醫師的工作時間，呼籲退休醫師回歸崗位，招聘志願義工，而剛畢業尚未分專科的醫學生也將被分派到各醫院協助。

義國政府要求，各地衛生機構立即擴增呼吸治療的病房與儀器，預計將全國的呼吸重症監護室擴增50%，從原本的5000床擴增到7500床，各醫院的肺部治療部門和傳染病治療部門將增加一倍。

這些醫療方案預估開銷10億歐元（約新台幣337億元），將從義大利政府日前通過的抗疫緊急預算75億歐元當中撥付。

義國政府授權地方衛生機構，有需要時可在醫院公共空間或醫院外擴增臨時醫療場所，地方首長也有權指定旅館作為輕症患者的隔離場所。政府並撥出5千萬歐元的獎勵金與貸款，鼓勵廠商生產口罩和防感染護具。

鑑於北義已有數名法官染疫，新法令規定9日起司法活動暫停兩週，兩週之後到5月31日之前，司法機關首長可裁定減少部分職員進入辦公室，民事刑事審判可改採閉門舉行，不開放公眾旁聽，若部分案件僅需律師在場，可採遠端視訊進行。（編輯：周永捷）1090307