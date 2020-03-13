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印尼第2起武漢肺炎死亡案例 中爪哇男性死後確診

最新更新：2020/03/13 18:32

（中央社雅加達13日綜合外電報導）印尼當局證實境內出現第2起與武漢肺炎有關的死亡案例。一名59歲男性在中爪哇（Central Java）梭羅市（Solo）醫院接受治療，11日不治身亡後，才被確定染病。

亞洲新聞台（Channel News Asia）網站報導，印尼政府負責對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發言的艾瑪德（Achmad Yurianto）說，男子死後才出爐的檢驗結果顯示他感染病毒。

艾瑪德今天告訴印尼媒體：「檢驗結果為陽性。」

艾瑪德拒絕透露更多關於死者的細節，僅表示當局正在釐清男子接觸史，以瞭解他感染病毒的可能原因。

死者生前所待的莫艾瓦迪公立醫院（Moewardi Public Hospital）昨天告訴當地媒體，病患無海外旅遊史，也未近距離接觸外國人。

院方還說，男子曾前往首都雅加達南方的茂物（Bogor）參加一場2月25日至28日的研討會，返鄉之後，於29日出現症狀。死者同時患有糖尿病。

印尼11日通報出現首宗武漢肺炎死亡案例，死者是峇里島一名53歲英國籍女性。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090313

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