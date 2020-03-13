印尼武漢肺炎確診暴增至69例 4人死亡

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）印尼今天通報新增35例武漢肺炎確診個案，累計達69例，包括2名幼兒，新增3人死亡，死亡總數已達4人。衛生部將與更多學術機構及實驗室合作，加速追蹤並篩檢疑似患者。

印尼政府負責對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發言的衛生部疾病管制及預防局局長艾瑪德（Achmad Yurianto）今晚公布最新疫情，同時宣布印尼已經取得1萬套新的檢驗試劑組，將加緊追蹤篩檢曾與確診個案接觸的人。

艾瑪德指出，最新篩檢報告發現新增35例確診，累計達69例，包括3歲及2歲的幼兒，這2名幼兒是因他們的父母而感染。

艾瑪德指出，新增的3起死亡病例分別是57歲女性、37歲女性以及59歲男性。3人都是今天才新增的確診個案。印尼11日通報首例確診患者病逝峇里島，是57歲的英國女性。

對於新增的35例確診，艾瑪德僅簡單表示，都是追蹤先前確診個案的接觸者才發現的。

印尼2日首度宣布2例確診後，艾瑪德受命為發言人，每天就疫情進展召開記者會，但他提供的訊息非常有限，遭致疫情不透明的批評。他自12日起已不再說明確診個案可能的感染來源，也從未提供確診患者在那些區域及活動足跡。今天宣布疫情後，並未接受記者提問。

接連幾天有印尼記者對提出質疑，艾瑪德指出，沒有必要公布確診患者所在區域，因為患者會移動，政府會掌握患者的活動範圍，但不會公開這些資訊，他相信很多民眾對武漢肺炎還缺乏相關知識，這樣做是為避免恐慌。

艾瑪德指出，追蹤確診個案接觸者能避免病毒傳播，衛生部國家健康衛生研究院生醫中心下週起將與艾克曼生醫研究院（Eijkman）、愛爾朗加大學（Airlangga University）及衛生部在各地的10間區域中心合作，加速篩檢並隔離疑似患者。

此外，印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，繼日前宣布週日無車日活動將暫停兩週後，雅加達省政府再宣布，所有雅加達省政府管理的觀光景點都將關閉兩週。（編輯：陳永昌）1090313