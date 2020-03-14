伊朗抗武漢肺炎 武裝部隊全國清查找疑似病例

（中央社記者何宏儒安卡拉14日專電）伊朗武裝部隊參謀總長巴奎里昨天指出，安全部隊將於24小時內清空全國店家和街道，以遏制武漢肺炎疫情蔓延，並於一週到10天內展開全國疫情監控，找出疑似感染者。

國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，巴奎里（Mohammad Baqeri）表示：「未來一週到10天，將透過網路、電話，甚至必要時以派人親自前往等方式，對全國進行監控，藉以找出疑似感染者。」

他說：「我們的執法和安全委員會、內政部、各省省長將會清理全國店家和街道。此一工作會在24小時之內執行。」

他表示，屆時疑似病例會被轉送醫學中心，伊朗武裝部隊將建立1000處治療機構，為病患提供臨床檢查並且盡全力醫治。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）12日對巴奎里頒布法令，指示武裝部隊建立一處「衛生與治療本部」（Health and Treatment Headquarters），以防範俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在伊朗境內進一步擴散。

官方伊朗通訊社（IRNA）網站上的疫情分布圖顯示，截至13日，全境累計有1萬1364例確診病例、514死，其中以德黑蘭省有2976起確診病例最多，馬贊德蘭省（Mazandaran）、伊斯法罕省（Isfahan）、科姆省（Qom）、吉蘭省（Gilan）、中央省（Markazi）分別有1189、902、888、684、583例。（編輯：馮昭）1090314